Окупанти завдали ракетних ударів поблизу харківської школи для дітей із вадами зору, в регіоні за добу двоє мирних жителів загинули, одного поранено - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та обстрілювали населені пункти області, що призвело до нових жертв серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Двоє цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, одного чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що в ніч проти 7 липня окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Зокрема, близько першої години ночі дві ракети вдарили поряд зі школою-інтернатом для дітей із вадами зору у Немишлянському районі. Попередньо - внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

На території області ворожих обстрілів зазнали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарські будівлі. Через обстріл горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. У с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - зазначив Синєгубов.