Події

09:22 07.07.2022

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

2 хв читати
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та Миколаївську область, провокуючи пожежі у регіоні, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, увечері, 6 липня, внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків виникло займання сухої трави в Корабельному районі Миколаєва.

Крім того, вранці, 6 липня, близько 08:00 було обстріляно Широківську громаду в Баштанському районі області. Обстріляли територію переважно за межами населених пунктів, унаслідок чого сталося займання полів. Потерпілих нема.

Також триває обстріл населених пунктів на лінії розмежування біля Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Миколаївському районі 6 липня зафіксовано обстріл у Первомайській громаді. У результаті в с. Новомиколаївка зайнявся сухостій та зернові поля, пошкоджено житлові будинки. У с. Білозерка орієнтовно об 11:00 пошкоджено магазин. У смт Первомайське о 15:40 пошкоджено будинки у приватному секторі, зайнялися поля з урожаєм.

Водночас близько 11:00 6 липня окупанти обстріляли касетними боєприпасами с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого виникло займання сухостою. Потерпілих немає.

Після ворожих обстрілів увечері, 6 липня, у с. Шевченківці Шевченківської громади розпочалася пожежа на полі з ячменем, зайнялася суха трава.

"Уранці, 7 липня, з 5:19 м. Очаків Очаківської громади зазнало обстрілів. Потерпілих немає. Також уранці, 7 липня, було обстріляно Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Зруйновано фермерське господарство. Потерпілих немає", - наголосив Кім.

При цьому він додав, що у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Теги: #зерно #війна #пожежі #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 07.07.2022
У Миколаївському районі обстрілами знищено 50 га ячменю - ДСНС

У Миколаївському районі обстрілами знищено 50 га ячменю - ДСНС

10:22 07.07.2022
Окупанти завдали ракетних ударів поблизу харківської школи для дітей із вадами зору, в регіоні за добу двоє мирних жителів загинули, одного поранено - Синєгубов

Окупанти завдали ракетних ударів поблизу харківської школи для дітей із вадами зору, в регіоні за добу двоє мирних жителів загинули, одного поранено - Синєгубов

09:17 07.07.2022
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

08:07 07.07.2022
Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

07:08 07.07.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4889 цивільних, ще 6263 поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4889 цивільних, ще 6263 поранено - ООН

22:08 06.07.2022
Окупанти досі не зайняли Луганську область повністю - голова обладміністрації

Окупанти досі не зайняли Луганську область повністю - голова обладміністрації

19:10 06.07.2022
В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

18:10 06.07.2022
РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

17:34 06.07.2022
Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

17:02 06.07.2022
Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

На фронті нарешті запрацювала західна артилерія

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Києві 6 липня зафіксовано новий температурний рекорд

Псевдокерівник Нової Каховки підозрюється у викраденні журналіста та жорстокому поводженні

У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

Ворог двічі атакував ракетами Одеську область

За добу на Харківщині задокументовано понад 20 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури, у метро затримано підозрюваного у причетності до бойовиків "ЛНР"

Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення у Луганській області

На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

У с. Мар'янське перебито лінії електромереж у результаті обстрілів Дніпропетровщини військами РФ

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли АЗС, виробнича будівля, пшеничне поле та інші цивільні об'єкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА