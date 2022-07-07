Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та Миколаївську область, провокуючи пожежі у регіоні, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, увечері, 6 липня, внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків виникло займання сухої трави в Корабельному районі Миколаєва.

Крім того, вранці, 6 липня, близько 08:00 було обстріляно Широківську громаду в Баштанському районі області. Обстріляли територію переважно за межами населених пунктів, унаслідок чого сталося займання полів. Потерпілих нема.

Також триває обстріл населених пунктів на лінії розмежування біля Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Миколаївському районі 6 липня зафіксовано обстріл у Первомайській громаді. У результаті в с. Новомиколаївка зайнявся сухостій та зернові поля, пошкоджено житлові будинки. У с. Білозерка орієнтовно об 11:00 пошкоджено магазин. У смт Первомайське о 15:40 пошкоджено будинки у приватному секторі, зайнялися поля з урожаєм.

Водночас близько 11:00 6 липня окупанти обстріляли касетними боєприпасами с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого виникло займання сухостою. Потерпілих немає.

Після ворожих обстрілів увечері, 6 липня, у с. Шевченківці Шевченківської громади розпочалася пожежа на полі з ячменем, зайнялася суха трава.

"Уранці, 7 липня, з 5:19 м. Очаків Очаківської громади зазнало обстрілів. Потерпілих немає. Також уранці, 7 липня, було обстріляно Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Зруйновано фермерське господарство. Потерпілих немає", - наголосив Кім.

При цьому він додав, що у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.