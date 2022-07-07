Події

07:51 07.07.2022

Верещук: Україна намагатиметься до початку зими допомогти найбільшій кількості українців, які втратили житло через війну

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Верещук: Україна намагатиметься до початку зими допомогти найбільшій кількості українців, які втратили житло через війну

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що Україна намагатиметься до початку зими зробити все, щоб найбільша кількість українців, які втратили житло через російську агресію, була забезпечена житлом, повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ця масштабна проблема – нова для української влади, втім, уже є розуміння, як діяти. Зокрема із залученням іноземних технологій і практик. Зробимо все, щоб до початку зими найбільша кількість українців, які втратили будинки через війну, були забезпечені житлом!" - сказала Верещук в інтерв'ю корейському виданню Hankookilbo.

Вона зазначила, що "Україна готова звернутися за допомогою до Кореї, адже корейські технології у будівництві модульного житла – одні з найкращих у світі".

 

 

 

Теги: #україна #житло #громадяни #верещук

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