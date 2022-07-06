Події

21:11 06.07.2022

Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

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Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання тиску на РФ та розблокування експорту продовольства з України, також у ході розмови глава українського зовнішньополітичного відомства заявив про необхідність збільшення поставок озброєння з Німеччини в Україну.

"У мене була телефонна розмова з Анналеною Бербок напередодні міністерської зустрічі G20. Ми обидва погодилися чинити тиск на Росію. Я наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць та РСЗВ в Україну. Ми узгодили подальші кроки щодо розблокування українського експорту продуктів харчування", - написав Кулеба в твіттері у середу.

 

 

 

Теги: #мзс #німеччина

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