Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна всього за декілька кроків від угоди щодо розблокування експорту зерна, проте він не вважає, що вона відбудеться найближчим часом.

"Ми всього за декілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші. Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що угоду буде укладено наступного тижня", - зазначив Кулеба в інтерв'ю Bloomberg у середу.

Міністр повідомив, що переговори, які відбуваються на рівні урядового агентства, зосереджені на розробленні маршрутів доставки та механізмів гарантування безпеки вантажних суден. За словами Кулеби, переговорники ще не досягли домовленості щодо захисту Одеси від нападу Росії, а також іноземних патрулів, які охороняють невоєнні вантажі.

"Нам потрібні тверді гарантії. Їх розробляють", - наголосив він.

Bloomberg зазначає, що Кулеба висловив скептицизм щодо того, що Москва готова дійти згоди, оскільки її блокада дає важелі впливу на Україну.

"Вони не хочуть знімати цієї мертвої хватки з нашої економіки, тому й затягують із цим", - вважає Кулеба.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що угоди може бути досягнуто протягом від тижня до десяти днів.