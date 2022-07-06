Події

13:10 06.07.2022

В Україні в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі та грози

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В Україні в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі та грози

У четвер, 7 липня, у західних, північних, більшості центральних областей України, а також місцями на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

В окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 13-18° (на крайньому заході місцями 10-12°), удень 22-27°. На решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півдні та сході країни місцями 35°.

У Києві уночі помірний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 липня у Києві була у 2012 році й становила 34,7°, найнижча вночі – 9,2° у 1983 році.

У п'ятницю, 8 липня, у більшості західних, північних, центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині місцями короткочасні дощі та грози. В окремих районах Сумської, Одеської та Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях уночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві місцями короткочасні дощі та грози, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Станом на 8:00 6 липня температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-26°, у Дніпрі в районі Києва – 25°.

Теги: #погода #прогноз

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