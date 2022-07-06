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09:58 06.07.2022

Уночі з території РФ окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, за добу в регіоні троє поранених через ворожі обстріли - Синєгубов

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Уночі з території РФ окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, за добу в регіоні троє поранених через ворожі обстріли - Синєгубов

Минулої доби в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали три людини, зокрема дитина, якій немає і двох років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За добу в області постраждали три людини: дві – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік та 11 місяців і чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловіка 50 років госпіталізовано з Гусарівки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що вночі окупанти з території РФ завдали ракетних ударів по Новобаварському, Київському та Основ'янському районах Харкова. Близько першої години ночі росіяни завдали удару по Основ'янському району, влучили по відкритій території. В Новобаварському районі міста внаслідок ракетного удару частково зруйновано адмінбудівлю, в Київському фактично знищено будівлю вищого навчального закладу.

В області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський і Богодухівський райони. Через обстріл горіли житлові будинки, відкриті території, поле із пшеницею.

Теги: #харківська_область #обстріли

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