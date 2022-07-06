У результаті обстрілів на Харківщині пошкоджено фермерський склад і навчальний заклад, поліція задокументувала понад 20 фактів руйнувань за добу

Минулої доби російські окупаційні війська атакували Харків ракетами, били із систем залпового вогню та мінометів по населених пунктах області (Леб'яжому, Міловому, Відродженівці, Морозовій Долині, Андріївці, Великій Бабці, Ватутіну, Черкаським Тишкам, Печенігам і Дергачам).

"Внаслідок обстрілів частково зруйновано приміщення навчального закладу у Харкові, пошкоджено приватні житлові будинки, складське приміщення фермерського господарства, сталося займання одного гектара пшениці. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1300 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.