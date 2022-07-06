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07:02 06.07.2022

ВР до кінця року ухвалить законопроєкти, необхідні для старту переговорів щодо вступу України до ЄС, - Стефанчук

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ВР до кінця року ухвалить законопроєкти, необхідні для старту переговорів щодо вступу України до ЄС, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що парламент до кінця 2022 року ухвалить усі законопроєкти, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Ми зараз працюємо саме в цьому напрямі. Верховна Рада разом із Кабінетом Міністрів підготувала план законопроєктних робіт, який стосується питань, пов'язаних із чіткою картою ухвалення законів до кінця цього року", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

Він зазначив, що після повернення в Україну з Лугано (Швейцарія) на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною цей план буде затверджено.

Спікер припустив, що деякі законопроєкти "важко проходитимуть через залу".

"Але треба вміти ухвалювати непопулярні рішення, бо від цього залежить наш шлях і наш рух до Європейського Союзу. Верховна Рада налаштована на роботу, ми й надалі залишаємося відкритими для дискусії, але ніхто не зіб'є нас із правильного шляху, ми йдемо в напрямі ЄС, ми повертаємося додому", - наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук і Шмигаль брали участь у міжнародній Конференції з відновлення України в Лугано, яка завершилася у вівторок.

Теги: #україна_єс #законодавство

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