19:34 01.10.2025

Голова євроінтеграційного комітету пропонує об’єднати два законопроєкти щодо адаптації українського права до норм ЄС

Голова євроінтеграційного комітету пропонує об’єднати два законопроєкти щодо адаптації українського права до норм ЄС
Для швидкої адаптації українського права до норм Європейського Союзу слід об’єднати два законопроєкти (основний та альтернативний) з адаптації законодавства, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Я переконана, що насправді треба буде головному комітету (з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради - ІФ-У) працювати над об’єднанням цих двох ініціатив і дійсно вийти на ідеальний шлях того, як нам забезпечити ефективне, якісне і швидке впровадження норм європейського права в право України", — цитує Климпуш-Цинцадзе парламентський комітет у Фейсбуці.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 1 жовтня розглянув законопроєкти: основний (№13653) про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення процедур адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та альтернативний (№13653-1) про внесення змін до деяких законів щодо процедури підготовки, ініціювання, розгляду і прийняття євроінтеграційних законопроєктів.

Основний законопроєкт ініційований головою Верховної Ради - Русланом Стефанчуком, а альтернативний - Климпуш-Цинцадзе.

Обидва документи пропонують визначити повноваження Кабінету міністрів України у сфері адаптації законодавства до права ЄС; забезпечити взаємодію уряду та парламенту при підготовці адаптаційних законопроєктів; запровадити процедуру розгляду таких проєктів у Верховній Раді; оновити процедури другого чи повторного другого читання таких законопроєктів та встановити додаткові вимоги до супровідних документів та експертиз.

Альтернативний законопроєкт №13653-1 також пропонує визначити повноваження відповідних структурних одиниць парламенту, що дасть змогу встановити чітку та прозору процедуру ухвалення євроінтеграційних законопроєктів та створить необхідні запобіжники щодо тих проєктів, які суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

За словами голови комітету, в альтернативному законопроєкті вона разом з колегами намагалася опрацювати ті прогалини, які залишилися в основному законопроєкті.

"Основна увага змін в альтернативному законопроєкті все-таки стосується якраз того, щоб була дієва парламентська процедура опрацювання євроінтеграційних законопроєктів дійсно працюючою, ефективною, а не просто "для галочки"", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона також зазначила, що інша частина ініціатив законопроєкту №13653-1 стосується вдосконалення процедури, яку пропонує спікер парламенту.

"Наприклад, зокрема, на висновки нашого комітету у основному законопроєкті дається три дні від того, як він розписується, до того, як ми маємо з вами надати висновки. Я вважаю, що це, власне, перетворюється на формальність, а не на реальний дієвий інструмент, запобіжник всередині Верховної Ради. Тому там є питання термінів, є також багато термінологічних уточнень", — наголосила Климпуш-Цинцадзе.

За висновком комітету основний та альтернативний законопроєкти відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас законопроєкт №13653 потребує доопрацювання з урахуванням застережень комітету.

Голова комітету переконана, що обидва законопроєкти мають стати основою для створення комплексного законопроєкту, який врахує всі виклики та запропонує дієві інструменти.

Теги: #рада #адаптація #законодавство

