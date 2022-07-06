Україна зацікавлена у своїй нафтопереробці та має намір відбудувати її після війни – глава Міненерго

Україна після війни повернеться до відновлення практично повністю зруйнованої військами Російської Федерації нафтопереробної галузі, розраховуючи, зокрема, на участь у цьому іноземних інвесторів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Росіяни зруйнували в Україні практично все, що пов'язано з нафтопереробкою. Але ми розуміємо, що маємо низку можливостей інвестувати в нафтопереробку, нам це потрібно. І, звісно, після війни потрібно буде або відбудувати старі заводи, або реалізовувати нові проєкти", – зазначив Галущенко під час міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) у Лугано (Швейцарія).

При цьому міністр наголосив, що "Україна має стати успішним прикладом використання найкращих із наявних у світі технологій в енергосекторі".

Загалом, як уточнила пресслужба міністерства, Галущенко представив у Лугано потенційні інвестиційні проєкти в різних галузях української енергетики на загальну суму понад $120 млрд.

Основними напрямами для інвестицій в енергосектор України він назвав атомну, відновлювану та гідроенергетику, виробництво водню та біопалива, проєкти щодо підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей, розвиток електромереж та енергетичної інфраструктури, видобуток і транспортування газу, розвиток нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури.