Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, повідомив про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі.

"Станом на 20.30 у мене є інформація про 3 "прильоти" ракети у Хмельницькому районі. Виїхав на місце події", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок.

Він також додав, що докладна інформація з місця події буде згодом.

Раніше мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про "прильоти" у Хмельницькому районі.