Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, повідомив про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі.
"Станом на 20.30 у мене є інформація про 3 "прильоти" ракети у Хмельницькому районі. Виїхав на місце події", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок.
Він також додав, що докладна інформація з місця події буде згодом.
Раніше мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про "прильоти" у Хмельницькому районі.