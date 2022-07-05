Події

21:16 05.07.2022

Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі

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Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, повідомив про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі.

"Станом на 20.30 у мене є інформація про 3 "прильоти" ракети у Хмельницькому районі. Виїхав на місце події", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок.

Він також додав, що докладна інформація з місця події буде згодом.

Раніше мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про "прильоти" у Хмельницькому районі.

 

 

 

Теги: #ракети #хмельницька_область

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