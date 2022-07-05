"Укрзалізниця" з 9 липня призначає поїзд "Інтерсіті+" Дарниця – Львів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 9 липня призначає поїзд "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця (Київ) – Львів.

Як повідомляє "УЗ" у своєму телеграм-каналі у вівторок, із Дарниці цей поїзд відбуватиме щочетверга і щосуботи о 12:27, а прибуватиме до Львова о 22:03.

Назад, зі Львова, поїзд вирушатиме щоп'ятниці та щонеділі о 07:08, а прибуватиме на Дарницю о 16:08.

На шляху курсування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень і Дубно.

На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.