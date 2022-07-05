План відновлення України передбачає ремонт і будівництво 51,2 тис. км доріг і 1,4 тис. мостів

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков презентував міжнародним партнерам і представникам бізнесу бачення відновлення зруйнованої агресором інфраструктури України.

Як повідомила пресслужба Мінінфраструктури у вівторок, документ визначає стратегічні цілі післявоєнної відбудови, серед яких повноцінна відбудова всієї інфраструктури, інтеграція української транспортної мережі в мережу ЄС і гармонізація правових та організаційних аспектів функціонування транспортної сфери України.

За даними відомства, зокрема, передбачається: відбудова та нове будівництво 51,2 тис. км автодоріг; будівництво понад 1,4 тис. мостів (з урахуванням стандартів НАТО); закупівля, ремонт і модернізація понад 7 тис. одиниць залізничного рухомого складу; реконструкція/будівництво п'яти нових аеропортів; модернізація трьох портів на Дунаї.

У Мінінфраструктури зазначають, що від початку повномасштабної агресії РФ 24 лютого транспортна інфраструктура стала однією з головних цілей окупантів. Наразі прямі задокументовані збитки української інфраструктури сягають $95 млрд.

"Було зруйновано або пошкоджено 24 700 км автодоріг, 309 мостів, 6 500 км залізничних колій пошкоджено або окуповано, 12 цивільних аеропортів і аеродромних комплексів. Окрім цього, заблоковано всі морські порти України, через які до початку повномасштабної агресії проходило 80-90% українського експорту продовольства", - додали у відомстві.