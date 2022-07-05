Події

15:33 05.07.2022

Псевдоголові Мелітопольського району повідомлено про підозру у держзраді

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Псевдоголові Мелітопольського району повідомлено про підозру у держзраді

Депутату Мелітопольської райради, який обійняв посаду так званого керівника адміністрації Мелітопольського району, повідомлено про підозру у держзраді та колабораційній діяльності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності депутату Мелітопольської районної ради (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, підозрюваний з початку повномасштабного вторгнення військ РФ перейшов на бік ворога та активно сприяв окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

"Він підшукував та схиляв місцевих жителів до збору та передачі інформації про місцеперебування підрозділів ЗСУ та інших сил оборони України, розташованих на території Запоріжжя. Згодом його було проголошено "головою військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що підозрюваний надавав підтримку окупаційній владі в управлінні захопленими у Мелітополі об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту та зв'язку, що перебувають у комунальній власності місцевої районної ради.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Теги: #мелітополь #підозра #колаборант

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