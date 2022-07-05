Міністр оборони України Олексій Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО, назвавши це своєчасним та правильним кроком.

"Вітання Фінляндії та Швеції! Це своєчасний і правильний крок. НАТО з 32 краще, ніж з 30! Більше безпеки на Балтійському морі і новий 1300+ км кордон НАТО-РФ хороші для Європи й погані для терористів. З найкращими побажаннями міністрам оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконену та Петеру Гульквісту. Хто буде наступним?" - написав Резніков у твіттері.