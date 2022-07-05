Події

14:22 05.07.2022

Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО

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Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО, назвавши це своєчасним та правильним кроком.

"Вітання Фінляндії та Швеції! Це своєчасний і правильний крок. НАТО з 32 краще, ніж з 30! Більше безпеки на Балтійському морі і новий 1300+ км кордон НАТО-РФ хороші для Європи й погані для терористів. З найкращими побажаннями міністрам оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконену та Петеру Гульквісту. Хто буде наступним?" - написав Резніков у твіттері.

Теги: #нато #швеція #фінляндія #резніков

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