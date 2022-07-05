Події

14:14 05.07.2022

Зеленський обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України

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Зеленський обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, подякував за нещодавні рішення про допомогу, лідери також обговорили продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України.

"Провів переговори з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України - нещодавнє рішення надати £1 млрд допомоги та сьогоднішнє щодо £100 млн. Говорили про продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України. Вдячні за готовність Великої Британії прийняти URC2023", - написав Зеленський у твіттері.

Теги: #джонсон #зеленський

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