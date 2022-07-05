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14:11 05.07.2022

Верховний Суд переніс на 16 серпня розгляд касації ПриватБанку щодо позбавлення права власності на готель "Мир"

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Верховний Суд переніс на 16 серпня розгляд касації ПриватБанку щодо позбавлення права власності на готель "Мир"

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду переніс на 16 серпня розгляд касації ПриватБанку на рішення судів попередніх інстанцій про позбавлення права власності на готель "Мир" у Києві.

Як повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, перенесення пов'язане з неявкою відповідачів до суду.

Як повідомлялося, при першому розгляді справи Верховний Суд у повному обсязі задовольнив скаргу ПриватБанку та скасував рішення апеляційного суду, на підставі якого банк було позбавлено права власності на готель "Мир". Верховний Суд дійшов висновку про відсутність порушеного права у позивача ТОВ "АЕФ".

Після цього Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд при новому розгляді цієї справи ухвалили повторні рішення на користь опонентів банку.

Право власності на будівництво київського готелю "Мир" перейшло до Приватбанку у 2016 році внаслідок звернення стягнення на іпотечне майно ТОВ "Ардена". За рахунок цього майна було погашено частину заборгованості ТОВ "АЕФ" за кредитним договором 2013 року на суму майже $18 млн.

Теги: #суд #приватбанк #готель

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