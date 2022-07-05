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13:20 05.07.2022

ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, 434 вже розміновано - заступник глави ОП

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ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, 434 вже розміновано - заступник глави ОП

 Збройні сили України станом на вівторок, 5 липня, звільнили 1028 населених пунктів країни, які раніше перебувала під окупацією російської армії, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Станом на сьогоднішній день вже деокуповано 1028 населених пунктів. 434 населені пункти вже розміновано, у 651 відновила роботу Національна поліція. У 691 запрацювали органи місцевого самоврядування", - сказав він під час брифінгу у вівторок.

За словами Тимошенка, на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.

На Житомирщині триває очищення території від вибухонебезпечних предметів та їх знищення. Триває заміна вікон у гуртожитку Житомирського автодорожнього коледжу. Йде відновлення покрівлі житлового будинку у селі Українка. Майже завершено відновлення покрівлі приміщення музичної школи в Овручі.

У Сумській області завершено розмінування територій у населеному пункті Бездрик Сумського району.

"Жителі Білопільської, Есманської, Краснопільської, Шалигинської та Новослобідської громад постійно зазнають підступних обстрілів з боку Росії. Однак сумчани героїчно борються і відновлюють пошкоджене. На дорогах Охтирського, Конотопського, Шосткінського районів області безперебійно триває відновлення дорожнього полотна".

На Харківщині, незважаючи на постійні обстріли, протягом усього тижня триває відновлення водо-, електро-, тепло- та газопостачання мешканцям Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів. Харківоблавтодор продовжує відновлення пошкоджених ділянок автошляхів та системне усунення наслідків бомбардувань.

У Чернігівській області, за словами Тимошенка, також триває розмінування територій. Завершується ремонт приміщень "Чернігівської міської лікарні №3".

"Особливо хочу подякувати місцевим шляховикам: вже відновлено пряме сполучення столиці з обласним центром трасою М-01, запущено переїзд тимчасовою понтонною переправою для автомобілів загальною масою до 10 тонн", - додав він.

Теги: #тимошенко #війна #деокупація

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