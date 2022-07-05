Прем'єр Литви Шимоніте: Ми не можемо воскресити вбитих РФ людей, але ми маємо реальний шанс змусити агресора виплатити репарації

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте закликає Європейський Союз та інші країни створювати правові механізми арешту заморожених активів Росії для використання на відновлення України.

"Ми маємо генерувати фінансування, ми маємо знайти на це кошти з наших бюджетів або здійснити колективні запозичення. Але більш адекватний і справедливий шлях – це арешт та використання російських активів, заморожених під нашими санкціями. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але у нас є реальний шанс змусити агресора виплатити репарації", - сказала вона на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок.

Шимоніте закликала Європейський Союз та інші країни створювати правові механізми арешту заморожених активів Росії.

Крім того, вона заявила, що кожна країна зобов'язана скласти план дій, як вона допомагатиме у відновленні України.