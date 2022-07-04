Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон передала президентові України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла ХІІ, який визнає Запорізьку Січ як незалежну державу.

"Я передаю копію листа з Національного архіву Швеції, написаного в 1711 році. Король Карл ХII написав листа з приводу Пилипа Орлика. Він там дає вказівки шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу. Щоб не було утисків від московського царя", - сказала вона на пресконференції у Києві після переговорів із президентом України.

"Я думаю, що це добре вкладається в сучасний контекст. Пройшло 300 років, і ми бачимо, що одні з найуспішніших наших проєктів в Україні – муніципальне самоврядування і також демократичні процеси", - наголосила Андерссон.

"Російська агресія має закінчитися. Ми маємо завершити цю війну, підтримуючи Україну та санкціями проти Росії. І це має тривати, скільки потрібно. Є простий шлях закінчити цю війну – Росія має зупинитися та піти додому", - сказала вона.

"Я сьогодні бачила не лише руїни, а й мужність українського народу під вашим керівництвом", - наголосила прем'єр Швеції.