Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція завершили переговори про приєднання до штаб-квартири НАТО у Брюсселі у понеділок, 4 липня, як це було узгоджено минулого тижня лідерами НАТО на їхньому саміті у Мадриді, повідомляє пресслужба Альянсу.

"Переговори велися між офіційними особами НАТО та представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську – міністр закордонних справ Анн Лінде. Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіни Каденбах", - сказано в повідомленні на сайті НАТО.

Після завершення переговорів союзники повинні підписати протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до штаб-квартири НАТО у вівторок, 5 липня.

Потім протоколи про приєднання будуть відправлені на ратифікацію всім країнам НАТО відповідно до їхніх національних процедур.