Єрмак у Лугано: Чим швидше у світі буде впроваджено механізм відшкодування Росією збитків, тим менший фінансовий вантаж доведеться нести державам-партнерам України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи на конференції у швейцарському Лугано, заявив, що чим швидше у світі буде впроваджено механізм відшкодування Росією збитків, завданих війною Україні, тим менший фінансовий вантаж доведеться нести українським партнерам.

За його словами, "в Україні не створюють ілюзій щодо наміру Росії брати участь у виплаті репарацій".

"Очевидно, що цього не станеться. Тому запропонований Україною механізм передбачає для виплати компенсації використання російських активів, які перебувають за кордоном. Україна наполягає, щоб цей механізм діяв у повній відповідності до принципів верховенства права. Ми розуміємо: попереду дуже велика робота, зокрема через зміну національних законодавств держав", - заявив Єрмак.

Він зазначив, що українська сторона вже веде переговори з державами-партнерами щодо визначення та впровадження компенсаційного механізму, а також вітав Канаду за ухвалення закону, що дозволяє конфіскацію державних та приватних активів росіян, чиї власники пов'язані з порушенням міжнародного права та прав людини.

"Ми чекаємо на такі кроки від інших держав-партнерів. З великим задоволенням працюватимемо спільно, щоб держава-терорист та її спільники не могли безкарно ховати своє майно в закордонних юрисдикціях. Чим більше держав приєднаються до цієї роботи, тим швидше Україна зможе відновити власну зруйновану економіку. Чим швидше буде впроваджено компенсаційний механізм, чим ефективніше активи держави-агресора буде конвертовано у кошти на відновлення життя українців, тим менший фінансовий тягар доведеться нести нашим партнерам", - зазначив Єрмак.

Глава ОП також наголосив, що Україна не може чекати.

"Це відновлення має оплачувати держава-терорист. Ми не можемо чекати. У нас уже сьогодні десятки зруйнованих будинків, тисячі знищених об'єктів інфраструктури, сотні знищених шкіл та лікарень, мільйони бездомних людей. Нам необхідно відбудувати країну просто зараз", - резюмував він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CSuyfgEaXE0