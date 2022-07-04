ДБР затримало членів угруповання, яке викрало з поштового відділення Держспецзв'язку цінності на 90 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило угруповання, члени якого скористалися воєнним часом та пограбували одне з київських відділень Держспецзв'язку на 90 млн грн.

"Група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв'язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 млн грн", - повідомляє пресслужба ДБР.

Співробітники ДБР встановили всіх учасників злочинної організації. Наразі трьох людей затримано. За місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки, проведено обшуки.

Також перевіряють можливу причетність до злочину працівників Держспецзв'язку.

Під час слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди для важкої техніки.

Затриманих підозрюють у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.