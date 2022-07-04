Події

10:52 04.07.2022

Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

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Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявляє, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко фактично зізнався в порушенні закону, заявивши про заборону чернігівському міському голові відвідати міжнародну конференцію з відновлення України.

"Вражений вчорашньою заявою одного із заступників глави Офісу президента. Ми отримали особисте підтвердження порушення закону. Пан чиновник розписався в перешкоджанні виконувати службові обов'язки голові прифронтового обласного центру та зловживанні власним службовим становищем. Зізнався у порушенні закону. Ці погрози на адресу не просто міського голови. Ці погрози всьому Чернігову та його мешканцям", - заявив Атрошенко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що європейські партнери України шоковані такою поведінкою представників державної влади.

"Після заяви чиновника мені зателефонували європейські партнери України. Вони шоковані такою дивною і безвідповідальною поведінкою окремих представників центральної влади. Коли президент України закликає мерів шукати джерела відновлення міст, коли Швейцарія запрошує на зустріч щодо відновлення Чернігова, коли мер Чернігова включений до урядової делегації, а один чиновник єдиним дзвінком все скасовує, це дійсно шокує цивілізований світ", – наголосив мер Чернігова.

Як повідомлялося, 2 липня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що мери, які "обурюються, що їх не випускають за кордон", мають зрозуміти сигнал. "Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - написав він у телеграм-каналі. Ця заява була зроблена після повідомлення Атрошенка про безпідставну заборону робочої поїздки на міжнародну конференцію з відновлення України в Лугано.

Теги: #атрошенко #заборона #виїзд

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