Події

08:17 04.07.2022

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

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Окупанти в неділю обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині, в результаті чого виникла пожежа у їдальні, зруйновано адмінкорпус та гуртожиток, постраждали троє пацієнтів закладу, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"О 20:00 росіяни почали бомбардувати з мінометів територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини - накрили з артилерії. Спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйновано адмінкорпус і гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які перебувають у лікарні", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий БПЛА скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область #інтернат

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