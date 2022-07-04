Українців в окупованому Криму закликали саботувати примусову мобілізацію, а у разі неминучості саботажу здаватися в полон, щоб у протилежному випадку не нести надалі відповідальність за свої дії згідно з Женевською конвенцією, повідомила пресслужба представництва президента України в Криму.

"Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів! Пам'ятайте, ваше життя – найдорожче, що у вас є! Будуть залучати до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Цим ви збережете своє життя і не виконуватимете злочинних наказів", - сказано в повідомленні.

У представництві зазначили, що "нещодавно на ресурсах окупаційної адміністрації Росії у тимчасово окупованому Криму з'явився указ так званого "глави республіки Крим", яким створено так звану "призовну комісію з мобілізації громадян в республіці Крим" у новому складі, затверджено положення про неї та доручено створити в "муніципальних" районах та міських округах "відповідні комісії нижчого рівня".

"Зазначені кроки окупаційної адміністрації свідчать про те, що російська федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують змушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", - сказано у повідомленні.

У представництві наголосили, що призов і мобілізація українських громадян до збройних сил іншої держави є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень 4 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

А виконання злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності, за що передбачена законодавством України та міжнародним правом відповідальність, навіть якщо мобілізація на війну з Україною була примусовою.