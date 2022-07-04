Події

07:13 04.07.2022

Українців в окупованому Криму закликали саботувати примусову мобілізацію

2 хв читати
Українців в окупованому Криму закликали саботувати примусову мобілізацію

Українців в окупованому Криму закликали саботувати примусову мобілізацію, а у разі неминучості саботажу здаватися в полон, щоб у протилежному випадку не нести надалі відповідальність за свої дії згідно з Женевською конвенцією, повідомила пресслужба представництва президента України в Криму.

"Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів! Пам'ятайте, ваше життя – найдорожче, що у вас є! Будуть залучати до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Цим ви збережете своє життя і не виконуватимете злочинних наказів", - сказано в повідомленні.

У представництві зазначили, що "нещодавно на ресурсах окупаційної адміністрації Росії у тимчасово окупованому Криму з'явився указ так званого "глави республіки Крим", яким створено так звану "призовну комісію з мобілізації громадян в республіці Крим" у новому складі, затверджено положення про неї та доручено створити в "муніципальних" районах та міських округах "відповідні комісії нижчого рівня".

"Зазначені кроки окупаційної адміністрації свідчать про те, що російська федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують змушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", - сказано у повідомленні.

У представництві наголосили, що призов і мобілізація українських громадян до збройних сил іншої держави є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень 4 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

А виконання злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності, за що передбачена законодавством України та міжнародним правом відповідальність, навіть якщо мобілізація на війну з Україною була примусовою.

 

 

 

Теги: #крим #примусова_мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 01.07.2022
Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції щодо причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму осіб

Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції щодо причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму осіб

13:11 24.06.2022
Уряд планує передати до музеїв колекцію артефактів, викрадених екснардепом Горбатовим у Криму

Уряд планує передати до музеїв колекцію артефактів, викрадених екснардепом Горбатовим у Криму

12:22 20.06.2022
Брюссель знову продовжив на рік санкції за анексію Криму Росією

Брюссель знову продовжив на рік санкції за анексію Криму Росією

19:36 16.06.2022
Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

14:29 15.06.2022
Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

14:02 07.06.2022
Ташева: На Херсонщині близько 600 осіб перебувають у заручниках, здебільшого це журналісти та активісти

Ташева: На Херсонщині близько 600 осіб перебувають у заручниках, здебільшого це журналісти та активісти

19:19 26.05.2022
Російські окупанти в Криму планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів

Російські окупанти в Криму планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів

13:45 13.05.2022
Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії - Зеленський

Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії - Зеленський

20:42 22.04.2022
Чубаров закликав кримських призовників та військовозобов'язаних відмовлятися від участі у війні в Україні

Чубаров закликав кримських призовників та військовозобов'язаних відмовлятися від участі у війні в Україні

15:56 22.04.2022
Російські війська вивозять українське зерно з окупованих територій до Криму – Денісова

Російські війська вивозять українське зерно з окупованих територій до Криму – Денісова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

Росія опинилася у найбільшій за 50 років кризі заради пропагандистської картинки

Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

ОСТАННЄ

За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни

Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА