На Луганському напрямку бої відбуваються за кожен квадратний кілометр – нардеп Чернєв

На Луганському напрямку "спекотно", точаться бої за кожен квадратний кілометр, поділився враженнями народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), який часто буває на фронті.

"На фронті складно. На певних ділянках дуже складно. На Луганському напрямку особливо, оскільки ворог змінив тактику. Якщо у травні, вони (російські окупанти – ІФ-У) йшли широким фронтом фактично на весь Донбас: Авдіївка, Сєвєродонецьк, населені пункти нижче (південніше – ІФ-У) Авдіївки, то зараз вони зосередилися на такому ударному кулаку в напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ плюс Святогірськ, вони намагаються взяти нас у кільце, поки що якісь котли нам намагаються влаштувати. На цих напрямках справді дуже спекотно", - сказав Чернєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, окупанти використовують тактику випаленої землі.

"Вони просто стирають із землі населений пункт, де знаходяться наші позиції, вистрілюючи десятки тисяч снарядів, співвідношення яких, на жаль, не на нашу користь - часто 1 до 12, 1 до 15, 1 до 20. Вони у п'ятнадцять - двадцять разів більше вистрілюють по наших військах, чим ми можемо собі дозволити у відповідь. Я нещодавно був у Лисичанську, там кожні 15 хвилин щось прилітає: артилерія, ГРАДИ, ракети, щось горить", - розповів Чернєв.

Він зазначив, що після артилерійської підготовки ворог починає танкові атаки – все повторюється день у день і витримати таку обстановку, при цьому знищуючи російські танки, українським воїнам дуже нелегко.

"На інших напрямках - Донецькому, Запорізькому і Херсонському, а ще на Харківському - бої, що більше турбують, - ворог не намагається просуватися, але вони постійно закидають артилерією, ракетами, градами, щоб ми не перекидали свої групи на основний напрямок удару", - пояснив Чернєв.

Народний депутат вважає, що нині тактика російських окупантів полягає в тому, щоб "не відразу все забирати, а трохи відкушувати" від українських територій, проте ситуація зміниться після того, як у Збройних сил України буде достатньо важкого озброєння.

"Тут питання часу, тому що зараз ми чекаємо на важке озброєння в достатній кількості. Десь відходячи тактично, десь наступаючи, це ще не позиційні бої, але бої за квадратні кілометри, не за сотні кілометрів, не за регіони. Коли ми отримаємо достатню кількість озброєнь, я думаю, що це змінить баланс сил і тоді ми вже підемо в контрнаступ і звільнятимемо наші території", - підсумував Чернєв.