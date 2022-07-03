Події

19:14 03.07.2022

Зеленський запропонував Австралії приєднатися до проєкту відновлення України

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Зеленський запропонував Австралії приєднатися до проєкту відновлення України

Австралія підтримує нашу державу та світовий правопорядок, надає оборонну допомогу, заявив на брифінгу у Києві в неділю президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "наші захисники високо оцінили австралійські бронетранспортери "Бушмайстер" та іншу конкретну допомогу".

"Прем'єр-міністр підтвердив додатковий пакет посиленої допомоги. Завтра розпочинає роботу конференція у Лугано з відновлення України. Обсяг робіт на вже звільнених територіях колосальний, а належить звільнити ще 2000 населених пунктів", - зазначив він.

"Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнному відновленні нашої країни і вдячний за готовність приєднатися до цього найважливішого проєкту", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #війна #ситуація

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