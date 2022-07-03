Ізраїльський суд скасував обмеження на в'їзд в країну для громадян України - ЗМІ

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, яке було введено після початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє видання NEWSru.co.il у неділю.

"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати в Ізраїль на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Така практика була введена рішенням глави МВС після початку війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що суд також зобов'язав відповідача (державу Ізраїль) виплатити судові витрати в розмірі 20 тисяч шекелів.

Як повідомлялося, адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала в БАГАЦ петицію проти рішення глави МВС Ізраїлю Аелет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Посольство України висловило підтримку петиції.

Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватися міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.

У заяві посольства зазначається, що суд визнав наявність юридичних рішень щодо розгляду питання про в'їзд громадян України до Ізраїлю. У заяві також повідомляється про те, що "міністр внутрішніх справ Шакед і комітет Кнесету з внутрішніх справ "переосмислять" поточну політику в'їзду і дозволять в'їзд громадянам України "без попередніх умов".

Джерело: https://www.newsru.co.il/israel/3jul2022/bagaz_502.html?fbclid=IwAR3TptuqFxtbKNT4rH8VK_nIY8SdmOb_px13_fg26e3uRZcyIiAJjrI-7w4