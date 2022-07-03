Події

13:35 03.07.2022

Російські окупанти обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

Російські окупанти в неділю обстріляли Краматорськ з ракетних систем залпового вогню "Смерч", внаслідок чого в місті є серйозні руйнування, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Він також закликав громадян перебувати ближче до укриттів і не нехтувати сигналами тривоги.

Раніше повідомлялося про вибухи в Краматорську.

 

Теги: #війна #краматорськ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 03.07.2022
Ворог вранці обстріляв Сумську область, попередньо жертв і руйнувань немає - голова ОВА

Ворог вранці обстріляв Сумську область, попередньо жертв і руйнувань немає - голова ОВА

10:55 03.07.2022
Окупанти в суботу обстрілювали Миколаївську область, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється - голова ОВА

Окупанти в суботу обстрілювали Миколаївську область, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється - голова ОВА

10:42 03.07.2022
На Харківщині 4 мирні жителі поранені, вранці ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в облцентрі - Синєгубов

На Харківщині 4 мирні жителі поранені, вранці ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в облцентрі - Синєгубов

10:38 03.07.2022
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

08:50 03.07.2022
У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

08:46 03.07.2022
Харківські поліцейські задокументували 30 фактів пошкоджень у результаті ворожих обстрілів, у метро затримано причетного до діяльності НЗФ

Харківські поліцейські задокументували 30 фактів пошкоджень у результаті ворожих обстрілів, у метро затримано причетного до діяльності НЗФ

08:15 03.07.2022
Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

08:12 03.07.2022
Минулої доби від обстрілів загинули четверо жителів Донецької області, п’ятеро людей поранено

Минулої доби від обстрілів загинули четверо жителів Донецької області, п’ятеро людей поранено

08:09 03.07.2022
Окупанти знищили вщент адмінбудівлі у Лисичанську Луганської області

Окупанти знищили вщент адмінбудівлі у Лисичанську Луганської області

08:05 03.07.2022
Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів із Днем ВМС

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

ОСТАННЄ

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

Близько 800 тис. українців втратили житло через вторгнення РФ - депутат

Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів із Днем ВМС

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Олбаніз відвідав Київську область

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8-й день перевищує потік на виїзд – Держприкордонслужба

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

Українська авіація за добу знищила два склади боєприпасів, два пункти управління, 30 одиниць техніки

У полоні агресора перебувають вісім голів місцевого самоврядування

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки знищили 44 ворожі боєприпаси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА