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10:55 03.07.2022

Окупанти в суботу обстрілювали Миколаївську область, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється - голова ОВА

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Окупанти в суботу обстрілювали Миколаївську область, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється - голова ОВА

Голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомляє про те, що впродовж минулої доби російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Миколаєва, інформація про постраждалих і пошкодження внаслідок обстрілу наразі уточнюється.

"Баштанський район: вдень, 2 липня, обстрілу зазнала Інгульська громада. Влучення були поза і в межах с. Новоолександрівка. Внаслідок обстрілів сталася пожежа сухої трави на відкритій території. Постраждалих немає. Також вчора, 2 липня, було обстріляно с.Лепетиха Березнегуватської громади. В результаті чого загорілася суха трава. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - написав Кім в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що в Миколаївському районі була обстріляна Шевченківська громада. У селищі Луч внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. У с. Шевченкове було частково зруйновано приватне підприємство. У с. Котлярове пошкоджено цивільні гаражі та житлові будинки.

Крім того, після ворожих обстрілів 2 липня в селищі засилля зруйновані житловий будинок і господарське підсобне приміщення, а в с.Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави. Також вчора, 2 липня, обстрілу зазнало с.Галицинівка Галицинівської громади. Наслідки уточнюються.

"Протягом 2 липня фіксувалися обстріли Першотравневої громади. В результаті в смт Первомайське зруйнована соціальна інфраструктура і пошкоджена недобудована 4-поверхівка. Також виникла пожежа спортивної бази місцевого будинку культури, шкільної їдальні та господарської будівлі на території приватного домоволодіння. А вже вранці, 3 липня, унаслідок обстрілу в Первомайському виникло загоряння житлового будинку і гаражів", - наголосив Кім.

Він додав, що у Вознесенському і Першотравневому районах минулі день і ніч минули відносно спокійно.

Теги: #війна #миколаївська_область

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