Події

08:50 03.07.2022

У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

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У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули в результаті агресії РФ, за добу не змінилася – 344, зросла кількість поранених – понад 642 дітей, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Понад 986 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 344. Зросла кількість поранених - понад 642. Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 342, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

2 липня в результаті обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2102 навчальні заклади, 215 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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