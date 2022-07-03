Окупанти знищили вщент адмінбудівлі у Лисичанську Луганської області

Російські окупанти протягом короткого терміну знищили вщент адміністративні будівлі в Лисичанську Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, всі сили. Атакували місто з незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо у Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудинки, то в Лисичанську протягом короткого проміжку часу ті ж адмінбудинки знищені вщент. (... ) І це, незважаючи на знищення декількох складів з ворожими боєприпасами.

Крім цього, "минулої доби рятувальники ліквідували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини".