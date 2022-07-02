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11:56 02.07.2022

Стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів – Міносвіти

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Стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів – Міносвіти

Стартувала реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11 класів, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"1 липня 2022 року, стартувала реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11 класів, а також вступників до ВНЗ на основі диплома професійного молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра. Для обох категорій можливість подачі електронних заяв буде відкрита 29 липня", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства.

У відомстві нагадують, що всі електронні кабінети, зареєстровані в минулих роках, анульовані і кожен вступник повинен створити новий особистий кабінет.

"Якщо у вас є кілька сертифікатів ЗНО або НМТ, то під час реєстрації достатньо вказати дані одного з них для ідентифікації. Інформацію про інші сертифікати слід додати пізніше в Електронному кабінеті. Якщо у вас є кілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і тільки на одну електронну адресу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що реєстрація електронних кабінетів буде відкрита протягом усього часу подачі заяв.

"Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подачі заяв необхідно звернутися до найближчого навчального закладу з підтверджувальними документами", - повідомляють у міністерстві.

Теги: #міносвіти

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