За добу в Харківській області від ворожих обстрілів постраждали 4 мирних жителя - Синєгубов

У суботу, 2 липня, близько 4 ранку російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Немишлянському району Харкова, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 4 ранку окупанти віроломно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає",-написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом доби на території області внаслідок ворожих обстрілів дістали поранення 4 мирних жителя області (2 людини в Ізюмському районі, і по одному в Харківському і в Лозівському районах). Окупанти обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів області. В результаті були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися загоряння лісосмуг. У Золочівській громаді внаслідок ворожих артобстрілів фактично зруйновано дитячий садок.