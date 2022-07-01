Гарантії безпеки мають захистити Україну від агресії у майбутньому – учасник Групи Єрмака-Расмуссена

Система гарантій безпеки має захистити Україну від агресії в майбутньому. Про це говорили під час першого засідання учасники Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, колишній прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд, зокрема, зазначив, що під час роботи групи слід ретельно проаналізувати наслідки залучення різних країн світу в коло гарантів безпеки України.

Ексзаступник міністра оборони США Мішель Флурной переконана, що мають бути знайдені практичні кроки щодо недопущення такої агресії проти України в майбутньому. На її думку, обов'язково потрібні чіткі зобов'язання щодо посилення оборонних можливостей України.

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейґ вважає, що напрацювання гарантій безпеки для України є важливим для всього світу, і варто звернути увагу на те, чи можна перетворити ці гарантії на механізм багатосторонніх зобов'язань.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, зі свого боку, зазначив, що система гарантій безпеки має убезпечити Україну від потенційної агресії в майбутньому. Крім того, дуже важливо, щоб не виправдалися сподівання Росії на те, що країни, які підтримують Україну, відмовляться надати їй чіткі гарантії безпеки після завершення війни.

Як повідомляє пресслужба, до складу групи ввійшли: колишній прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд, ексзаступник міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурной, колишній прем'єр-міністр Швеції та ексміністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, колишній глава МЗС Великої Британії Вільям Гейґ, ексміністр з охорони навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки ФРН Норберт Реттген, ексглава МЗС Польщі та депутат Європарламенту Анна Фотига, директор програми "Ширша Європа" Європейської ради з міжнародних відносин, французький дипломат Марі Дюмолан, президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень, дипломат Жамперо Массоло, директор Центру східних досліджень (OSW), польський політолог Адам Ебергардт, політичний експерт Роксана Крістеску, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

Члени робочої групи діють як експерти від свого імені та не представляють уряди своїх країн чи організації, в яких вони працюють.

Проєктними менеджерами групи з української сторони будуть Олександр Бевз і Дарія Зарівна, зі сторони організації Rasmussen Global – Фабріс Потьє та Гаррі Недельцу.