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20:07 01.07.2022

"Київміськбуд" відновив будівництво семи із 30 об'єктів

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"Київміськбуд" відновив будівництво семи із 30 об'єктів

Холдингова компанія "Київміськбуд" відновила будівельні роботи на семи майданчиках, повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі забудовники зараз відчувають нестачу робочої сили на об'єктах. Багато військовозобов'язаних будівельників мобілізовано до лав ЗСУ та Добровольчих формувань. Якщо до війни на наших будмайданчиках працювало до 10 тис. осіб, сьогодні вдалося зібрати лише 5% робітників. А в роботі 30 ЖК, це 2,5 млн. квадратних метрів. Тому змогли відновити будівництво лише на семи об'єктах високої готовності", - повідомив Кушнір.

Він наголосив, що згодом усі житлові комплекси будуть однозначно добудовані.

Роботи відновлені на семи будівельних майданчиках: ЖК "Райдужний", "Шевченківський", "Гвардійський", "Подол град", Mirax, Freedom, Star Сity. Плюс до цього, з початку війни холдинг отримав сертифікати про введення в експлуатацію паркінгів у ЖК "Шевченківський", "Подол Град" та "Оберіг-2".

Кушнір наголосив на відновленні інтересу до нерухомості, перш за все, на готові квартири або об'єкти, які можуть бути введені найближчим часом.

"Однак кількість продажу далека від довоєнних +/-20 квартир на день. І це зрозуміло, що попит є, але люди не поспішають вкладати кошти в нерухомість, коли місто обстрілюють ракетами і високою залишається загроза руйнування. Почастішали порівняно з довоєнним часом запити на паркінги", - повідомив Кушнір.

Щодо активності будівництва і термінів введення в експлуатацію президент "Київміськбуду" повідомив, що вони скориговані відповідно до реальної можливості вести будівництво, враховуючи і людський ресурс, і матеріали. "Там, де війна краде 4 місяці нормальної роботи, доведеться надолужувати рік", - повідомив Кушнір.

Він нагадав також, що з 1 березня "Київміськбуд" призупинив обов'язкові виплати до договорів розстрочки для наших інвесторів. "Поки столиця була у безпосередній небезпеці окупації та економіка простоювала, розстрочку можна було не платити. Зараз ситуація дещо змінилася, ми бачимо, що багато підприємців і бізнесів почали працювати, і виплати за договорами розстрочки було відновлено. Ми не вимагаємо, ситуації у всіх різні, але просимо за можливості вносити платежі, щоб ми могли більш активно відновлювати роботи на майданчиках", - додав Кушнір.

Загалом він спрогнозував неминуче зростання ціни квадратного метра. "У ціні квадратного метра 65% – вартість матеріалів, 35% – вартість роботи. Роботи подорожчали на 10%, матеріали – на 35%. До кінця року ціни піднімуться орієнтовно на 20%", - повідомив Кушнір.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, на травень 2022 року є Київська міська рада (80%).

 

 

Теги: #будівництво #київміськбуд #відновлення

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