Події

15:57 01.07.2022

Війна прискорила старіння українців – Ляшко

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Війна прискорила старіння українців – Ляшко

Війна та спричинена нею психоемоційна напруга прискорили старіння українців, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ми маємо найбільш інформативну війну в історії людства, ми бачимо події майже в прямому ефірі, це дуже впливає на психоемоційний стан. За попередніми підрахунками та дослідженнями, що проводилися провідними вченими, такий тривалий вплив на психоемоційний стан людини призводить до того, що вона біологічно старіє на 10-15 років раніше. Тобто зараз нас у 40 років наздоганяють хвороби, які з нами зазвичай траплялися у 60 років", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі "1+1" у п'ятницю.

Ляшко прогнозує зростання захворюваності на онкологічні та серцево-судинні захворювання, зокрема на інфаркти та інсульти "через рік-два".

Теги: #війна #українці #старість

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