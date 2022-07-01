Участь у Конференції з відновлення України в Лугано візьмуть президент ЄБРР, генсеки ВООЗ, ОЕСР та Ради Європи, керівники МВФ, СБ та ЄІБ, представники понад 35 країн

Свою участь у Конференції з відновлення України, що відбудеться у Лугано 4-5 липня, підтвердили президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, генеральні секретарі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Маттіас Корманн та Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Згідно з оприлюдненими організаторами конференції матеріалами, серед МФО Міжнародний валютний фонд (МВФ) представлятиме директор Європейського департаменту Альфред Каммер, Світовий банк (СБ) – регіональний віце-президент з питань Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде, Європейський інвестбанк (ЄІБ) – віце-президент Тереза Червінська, а Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) – віце-президент Альфонсо Гарсіа Мора.

У конференції також братимуть участь Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан, директор управління МКЧХ з оперативної діяльності в Європі та Центральній Азії Мартін Шюпп.

Як повідомлялося, на конференцію прибуде президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, а окремі країни держави також будуть представлені своїми вищими керівниками: від Швейцарії буде президент Ігнаціо Кассіс, від Польщі, Чехії, Словаччини та Литви, яка торік приймала таку конференцію, – прем'єр-міністри Матеуш Моравецький, Петро Фіала, Едуард Хегер та Інґріда Шимоніте.

Згідно з матеріалами, на конференції онлайн виступить президент України Володимир Зеленський. До складу української делегації на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою парламенту Русланом Стефанчуком входять також віце-прем'єр та голова Мінцифри Михайло Федоров та глави шести міністерств: МЗС – Дмитро Кулеба, Міненерго – Герман Галущенко, Мінінфраструктури – Олександр Кубраков, Мінприроди – Руслан Стрілець, Мінагрополітики – Микола Сольський та Мінрегіону – Олексій Чернишов.

Як повідомляв МЗС Швейцарії 20 червня, під час конференції буде вжито серйозних заходів безпеки. Зокрема Федеральна рада схвалила допоміжне розгортання до 1,6 тис. військовослужбовців збройних сил, а також тимчасове обмеження на використання повітряного простору. У співпраці з Італією ВПС Швейцарії посилять службу повітряної поліції бойовими літаками та наземними засобами протиповітряної оборони.

На конференції Україна вперше представить свій План відновлення та будуть розглянуті інші поточні пропозиції щодо відновлення країни та внесок, який можуть зробити міжнародні партнери. Порядок денний , зокрема, передбачає пріоритети, методи та принципи реконструкції.

Як зазначали швейцарські організатори, Конференція у Лугано не є конференцією донорів, проте вона спрямована на те, щоб наголосити на широкій підтримці міжнародних партнерів процесу відновлення в Україні.

Наприкінці дводенного заходу, в рамках якого відбудеться обговорення бізнесом способів та пріоритетів відновлення, буде подано декларацію з викладом найважливіших підсумків конференції.