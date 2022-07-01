Події

11:16 01.07.2022

Зеленський та президент Єврокомісії виступили на засіданні Ради

1 хв читати
Зеленський та президент Єврокомісії виступили на засіданні Ради

На пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю виступили президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"У парламенті виступили президент України та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, під час виступу у залі засідань парламенту були присутні посли ЄС.

Як випливає з фотографії, оприлюдненої Железняком, Зеленський виступав у залі засідань, а фон дер Ляєн - онлайн.

Теги: #рада #зеленський #урсула_ляйен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 01.07.2022
У залі Ради встановлено прапор Євросоюзу

У залі Ради встановлено прапор Євросоюзу

08:45 01.07.2022
Зеленський: Якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й Австрії

Зеленський: Якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й Австрії

07:13 01.07.2022
Українська електроенергія може компенсувати ЄС частину російського газу

Українська електроенергія може компенсувати ЄС частину російського газу

07:10 01.07.2022
Визволення о. Зміїний змінює ситуацію в Чорному морі

Визволення о. Зміїний змінює ситуацію в Чорному морі

20:16 30.06.2022
Фракція "Слуга народу" обговорила питання, що плануються до розгляду на найближчих засіданнях Ради

Фракція "Слуга народу" обговорила питання, що плануються до розгляду на найближчих засіданнях Ради

18:52 30.06.2022
Зеленський привітав Макрона з успішним завершенням французького головування в Раді ЄС

Зеленський привітав Макрона з успішним завершенням французького головування в Раді ЄС

16:51 30.06.2022
Зеленський і Штайнмаєр обговорили нарощування оборонної підтримки України

Зеленський і Штайнмаєр обговорили нарощування оборонної підтримки України

06:42 30.06.2022
Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

20:53 29.06.2022
Зеленський зустрівся у Києві з Річардом Бренсоном

Зеленський зустрівся у Києві з Річардом Бренсоном

18:15 29.06.2022
Президент Індонезії передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

Президент Індонезії передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Президент, прем'єр та спікер парламенту України підписали спільну заяву про досягнення повноправного членства в ЄС

Наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії - голова Держприкордонслужби

Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

ОСТАННЄ

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Президент, прем'єр та спікер парламенту України підписали спільну заяву про досягнення повноправного членства в ЄС

Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

Мережа АЗС WOG знімає обмеження для учасників програми лояльності на відпуск пального з 1 липня, Prime – з 4 липня

Вступ України до Євросоюзу підтримують 90% жителів – опитування

Наявність візи не гарантує безперешкодного в'їзду до України для громадян Росії - голова Держприкордонслужби

Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

Росія не припиняє обстрілів Чернігівської та Сумської областей із використанням мінометів та артилерії

У житловий будинок та бази відпочинку поблизу Одеси, які постраждали від ракетного удару минулої ночі, влучили три ракети - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА