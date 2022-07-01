Зеленський та президент Єврокомісії виступили на засіданні Ради

На пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю виступили президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"У парламенті виступили президент України та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, під час виступу у залі засідань парламенту були присутні посли ЄС.

Як випливає з фотографії, оприлюдненої Железняком, Зеленський виступав у залі засідань, а фон дер Ляєн - онлайн.