Мережа АЗС WOG знімає обмеження для учасників програми лояльності на відпуск пального з 1 липня, Prime – з 4 липня

Мережа АЗС WOG знімає обмеження для учасників програми лояльності на відпуск будь-якого пального з 1 липня

"Також для власників картки PRIDE стає доступною купівля газу за готівкові та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

У свою чергу генеральний директор і засновник транспортної компанії Prime Group TM Дмитро Льоушкін, що спеціалізується на постачаннях нафтопродуктів, уточнив, що мережа знімає обмеження з 4 липня.

"4 липня мережа Prime знімає всі обмеження щодо відпуску пального", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.