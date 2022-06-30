Україна здобула премії ЄС у галузі культурної спадщини - Мінкультури

Україна отримала премії Європейського Союзу в галузі культурної спадщини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"30 червня Європейська Комісія та "Європа Ностра" оголосили переможців премії European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022 року, що фінансується програмою Європейського Союзу "Креативна Європа". Цього року, коли відзначається 20-та річниця найпрестижніших європейських нагород у сфері культурної спадщини, були нагороджені 30 видатних досягнень у галузі спадщини з 18 європейських країн у п’яти категоріях", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Так, у категорії "Охорона культурної спадщини та її адаптивне повторне використання" перемогла Андріївська церква в Києві.

"Ця комплексна і добре задокументована реставрація повернула народу України пам’ятку, яка має значну культурну та духовну цінність", - зазначають у відомстві.

Крім того, нагороду в категорії "Залучення громадян та підвищення обізнаності" отримав проєкт "Свято вишиванки".

Премію Європейського Союзу в галузі культурної спадщини (European Heritage Awards/Europa Nostra Awards) започаткувала Європейська Комісія у 2002 році. Вона демонструє найкращі досягнення Європи в галузі охорони спадщини та заходи щодо підвищення поінформованості про культурну спадщину.

Нагороди присуджуються у номінаціях: збереження культурної спадщини; наукові дослідження; спеціальні заходи щодо збереження культурної спадщини; освіта, навчання та підвищення обізнаності.