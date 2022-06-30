Україна розриває дипвідносини із Сирією без розриву консульських відносин – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомляє про розрив дипломатичних відносин між Україною та Сирійською Арабською Республікою у відповідь на рішення останньої визнати т. зв. незалежність тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану незалежність тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях... У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Сирією без розриву консульських відносин відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року", - йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у четвер.

У ній уточнюється, що Київ розглядає рішення Сирії щодо визнання т. зв. незалежності ОРДЛО "як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права".

"Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів у Кремлі", - зазначають українські дипломати.

Вони додають, що, окрім розриву відносин, українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

"Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У відомстві нагадують, що у зв'язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство України в Дамаску ще у 2016 році, а також у 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців у Сирії здійснює українське посольство в Лівані.