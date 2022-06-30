Біля Маріуполя, ймовірно, підірвався російський десантний катер – речник Одеської ОВА

Десантний катер російських окупантів проєкту "Акула" підірвався на міні біля окупованого м. Маріуполя Донецької області, повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на неназвані джерела, додавши, що інформація потребує підтвердження.

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проєкту 1176 року "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо на підтвердження", - написав Братчук у телеграмі.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.