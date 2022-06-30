Найближчі дні в Україні будуть спекотними, лише в окремих областях очікується дощ із грозою

В Україні найближчої доби, 1 липня, без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях 10-15°; удень 26-31°, у західних областях 31-36°.

У Києві 1 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 1 липня найвища температура вдень була +33,1°С у 1910 р., найнижча вночі +7,7°С у 1908 р.

У суботу, 2 липня, вночі на Закарпатті та в Карпатах, удень у західних областях очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західних та східних областях із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°, у східних областях 9-14°; удень 27-32°, 2 липня у східних, 3 липня у західних областях 24-29°.

У Києві 2 липня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень близько 30°.

29 червня температура води у Чорному та Азовському морях 22-23°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 24°.