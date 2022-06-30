Події

12:14 30.06.2022

Чернігівщина знову обстріляна з території РФ - ОК "Північ"

1 хв читати
Чернігівщина знову обстріляна з території РФ - ОК "Північ"

 Чернігівську область обстріляли в четвер вранці з території Російської Федерації, повідомило Оперативне командування "Північ".

"Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території Росії", - йдеться на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що вибухи було чутно поблизу населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода і російські агресори випустили снаряди, ймовірно, зі ствольної артилерії.

"Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили в Оперативному командуванні "Північ".

Теги: #обстріли #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 30.06.2022
Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську

Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську

08:13 30.06.2022
Минулої доби від обстрілів у Донецькій області двоє осіб загинули, двох – поранено

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області двоє осіб загинули, двох – поранено

08:10 30.06.2022
На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

07:47 30.06.2022
Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

06:44 30.06.2022
Окупанти обстріляли Сумщину, двоє осіб загинули, сімох - поранено

Окупанти обстріляли Сумщину, двоє осіб загинули, сімох - поранено

17:51 29.06.2022
Окупанти обстріляли ракетами морський берег в Ізмаїльському районі

Окупанти обстріляли ракетами морський берег в Ізмаїльському районі

10:02 29.06.2022
На Харківщині двоє мирних жителів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині двоє мирних жителів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів

08:54 29.06.2022
На Харківщині поліцейські задокументували понад 50 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

На Харківщині поліцейські задокументували понад 50 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

08:40 29.06.2022
Кількість загиблих у Миколаєві зросла до трьох

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до трьох

08:25 29.06.2022
Окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, пошкоджено ЛЕП

Окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, пошкоджено ЛЕП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів

Окупанти залишили острів Зміїний

У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

ОСТАННЄ

Російські окупанти насильно змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів

Швеція надасть Україні протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування на 500 млн крон

РФ бреше про добровільний вихід зі Зміїного і продовжує провокувати продовольчу кризу - Єрмак

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу - Кличко на саміті НАТО

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, лише в окремих областях очікується дощ із грозою

Британські літаки можуть допомогти гарантувати безпечний експорт українського зерна

Окупанти залишили острів Зміїний

СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні

Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА