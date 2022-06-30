Чернігівщина знову обстріляна з території РФ - ОК "Північ"

Чернігівську область обстріляли в четвер вранці з території Російської Федерації, повідомило Оперативне командування "Північ".

"Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території Росії", - йдеться на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що вибухи було чутно поблизу населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода і російські агресори випустили снаряди, ймовірно, зі ствольної артилерії.

"Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили в Оперативному командуванні "Північ".