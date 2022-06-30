Польські лісники передали ЗСУ ще 16 пікапів

Польські лісівники з лісництва Томашів передали Збройним силам України (ЗСУ) 16 пікапів, техніку вже відправлено до районів бойових дій із російськими окупантами.

Загалом лісівники Польщі вже передали українським захисникам 38 позашляховиків та тисячі одиниць амуніції, повідомляється на фейсбук-сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у четвер.

Відомство нагадало, що у червні глава Мінприроди Руслан Стрілець та глава Міністерства клімату та довкілля Польщі Анна Москва підписали меморандум про обмін досвідом між державами.