Події

11:28 30.06.2022

Польські лісники передали ЗСУ ще 16 пікапів

1 хв читати
Польські лісники передали ЗСУ ще 16 пікапів

Польські лісівники з лісництва Томашів передали Збройним силам України (ЗСУ) 16 пікапів, техніку вже відправлено до районів бойових дій із російськими окупантами.

Загалом лісівники Польщі вже передали українським захисникам 38 позашляховиків та тисячі одиниць амуніції, повідомляється на фейсбук-сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у четвер.

Відомство нагадало, що у червні глава Мінприроди Руслан Стрілець та глава Міністерства клімату та довкілля Польщі Анна Москва підписали меморандум про обмін досвідом між державами.

 

Теги: #польща #пікап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 29.06.2022
Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті - Залужний

Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті - Залужний

19:26 28.06.2022
У Польщі стартував збір коштів на Bayraktar для України

У Польщі стартував збір коштів на Bayraktar для України

08:00 27.06.2022
У понеділок у Варшаві відкриється виставка техніки РФ, знищеної українськими захисниками

У понеділок у Варшаві відкриється виставка техніки РФ, знищеної українськими захисниками

17:55 26.06.2022
Польський перевізник PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд для громадян України

Польський перевізник PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд для громадян України

11:11 26.06.2022
Українські потяги долатимуть ділянку польської залізниці Медика-Перемишль під тепловозом, затримки рейсів будуть ще деякий час

Українські потяги долатимуть ділянку польської залізниці Медика-Перемишль під тепловозом, затримки рейсів будуть ще деякий час

18:58 25.06.2022
Затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин

Затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин

15:13 25.06.2022
Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

17:27 23.06.2022
Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю у сфері геології та мінеральних ресурсів

Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю у сфері геології та мінеральних ресурсів

14:53 20.06.2022
Польща не погоджується з рішенням ЄМС щодо позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023"

Польща не погоджується з рішенням ЄМС щодо позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023"

14:35 18.06.2022
Пропуск автобусів на виїзд до Польщі через Краковець буде тимчасово припинено

Пропуск автобусів на виїзд до Польщі через Краковець буде тимчасово припинено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів

Окупанти залишили острів Зміїний

У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

ОСТАННЄ

Російські окупанти насильно змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів

Швеція надасть Україні протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування на 500 млн крон

РФ бреше про добровільний вихід зі Зміїного і продовжує провокувати продовольчу кризу - Єрмак

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу - Кличко на саміті НАТО

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, лише в окремих областях очікується дощ із грозою

Британські літаки можуть допомогти гарантувати безпечний експорт українського зерна

Чернігівщина знову обстріляна з території РФ - ОК "Північ"

Окупанти залишили острів Зміїний

СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА