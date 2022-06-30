Південна Корея прагне співпраці з Китаєм для усунення загроз із боку КНДР

Південна Корея прагнутиме тісної співпраці з Китаєм для мирного усунення загроз, пов'язаних із Північною Кореєю, заявив у четвер прем'єр-міністр Республіки Корея Хан Дак Су.

"Ми тісно співпрацюватимемо з Китаєм для мирного вирішення північнокорейської ядерної проблеми", - цитує прем'єр-міністра агентство "Ренхап".

"Відносини між двома країнами повинні розвиватися таким чином, щоб сприяти миру на Корейському півострові та процвітанню міжнародної спільноти", - зазначив Хан Дак Су.

На його думку, Сеулу та Пекіну необхідно також розширювати співпрацю в сфері зміни клімату, постачання сировини, громадської охорони здоров'я та культури.

Офіційні особи в Сеулі та Вашингтоні вважають, що Пхеньян завершив приготування до ядерного випробування і чекає на відповідний момент для його проведення.

Цього року КНДР вже провела запуски близько 30 балістичних ракет, зокрема вперше за п'ять років випробувала міжконтинентальну балістичну ракету.