МАГАТЕ вдруге втратило зв'язок із окупованою ЗАЕС, Гроссі наполягає на терміновому візиті на станцію

Міжнародне агентство з атомної енергії знову втратило віддалений зв'язок зі своїми системами спостереження за гарантіями ядерної безпеки, встановленими на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

"Той факт, що передача даних наших дистанційних гарантій знову припиняється - вдруге за останній місяць - лише додає терміновості відправлення нашої місії на ЗАЕС", - сказав Гроссі, слова якого наведено в оновленні щодо України на сайті агентства в середу.

При цьому уточнюється, що зв'язок було втрачено ще 25 червня "через порушення систем зв'язку на об'єкті".

Наполягаючи на організації візиту на ЗАЕС, Гроссі наголосив, що його інспектори можуть виконувати важливу роботу з верифікації ядерного матеріалу лише тоді, коли вони безпосередньо перебувають на майданчику ядерного об'єкта.

За його словами, спливає час для проведення фізичної інвентаризації на ЗАЕС, період якої не може перевищувати встановлену тривалість.

"Це особливо важливо для двох блоків ЗАЕС. Ці блоки також були заправлені паливом останніми місяцями, і фізична перевірка ядерного матеріалу в них є необхідною умовою для гарантій перед їх повторним запуском", - заявив він.

Водночас, за словами гендиректора, МАГАТЕ також стикається із частковою втратою дистанційної передачі даних про гарантії з Чорнобильської АЕС.

"Дані про заходи безпеки із систем МАГАТЕ, встановлених на двох об'єктах АЕС, більше не передаються. Схоже, проблема пов'язана із захисним обладнанням на об'єкті, і в цьому випадку технікам МАГАТЕ потрібно вирушити туди, щоб відновити зв'язок", - пояснив він.

За винятком ЗАЕС, МАГАТЕ продовжує отримувати дані щодо дистанційних гарантій від трьох інших діючих АЕС України, уточнили в агентстві.

Як повідомлялося, 12 червня захоплена військами РФ Запорізька АЕС відновила передачу даних про стан ядерних матеріалів МАГАТЕ, що припинилася з 30 травня 2022 року через відключення російськими окупантами мобільного оператора Vodafone, з яким агентство має контракт на передачу цих даних.

Зі свого боку НАЕК "Енергоатом" 29 червня заявила, що російські окупанти, які утримують станцію з 4 березня, готують провокації на ЗАЕС, щоб знайти привід для організації місії МАГАТЕ на неї та звинуватити Україну в неналежному дотриманні правил ядерної безпеки.

Гроссі неодноразово наполягав на необхідності візиту інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, але Україна виступала проти організації такого візиту під час окупації, вважаючи його неприйнятним за таких умов та закликаючи МАГАТЕ до рішучих дій щодо звільнення АЕС від окупантів.

ЗАЕС працює всього двома блоками із шести. Частину блоків довелося вілправити у резерв під час захоплення станції військами РФ.